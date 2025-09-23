Murillo vio acción en triunfo del Marsella sobre el PSG

El lateral panameño Michael Amir Murillo tuvo actividad en el partido en el que su equipo, el Olympique de Marsella, venció 1-0 al Psrís Saint Germain en partido correspondiente a la Ligue 1.

Murillo, quien no fue de la partida, ingresó al terreno de juego al minuto 78’ sustituyendo al estadounidense Timothy Weah por el lateral derecho.

El gol del triunfo para el Olympique de Marsella fue marcado a los 5’ por Nayef Aguerd, quien aprovechó una mala salida del arquero Lucas Chevalier ante un centro y el defensa central marroquí saltó para cabecear el balón al fondo de la red vacía.

El Olympique de Marsella rompió una racha de 12 derrotas consecutivas en casa contra el campeón vigente y sacarlo de la cima de la Ligue 1.

Marsella celebró los tres puntos con entusiasmo, incluso después de que el entrenador Roberto De Zerbi fuera expulsado tras un cruce de palabras con el árbitro.

La victoria extendió el buen comienzo de liga en casa de Marsella: tres victorias en tres partidos. Tiene nueve puntos en cinco partidos y subió al sexto lugar.