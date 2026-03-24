Nataly Delgado, lista para defender título mundial en Nicaragua

La campeona mundial supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la panameña Nataly Delgado, culminó ayer su trabajo en Panamá con miras a la defensa títular que realizará este sábado 28 de marzo en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Delgado expondrá la corona universal de las 115 libras de la AMB ante la venezolana Yoselin Fernández en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, en la capital nicaragüense.

Hoy martes, Delgado viajará a la ciudad sede de del combate titular junto a su equipo de trabajo integrado por los entrenadores Julio César Archibold (principal), y Héctor Manzanilla, además del boxeador cubano Pablo Vicente.

“Dios mediante ya viajamos mañana (hoy) a Nicaragua. Prácticamente todo resuelto. La preparación acá en Panamá se llevó con éxito. El pasado viernes realizamos el último sparring de 10 asaltos”, detalló Delgado, quien hará la segunda defensa de su cetro.

Delgado adelantó que una vez llegue a Nicaragua, solo se hará trabajo de mantenimiento para lo del peso y esperar la hora del pesaje oficial.

“Allá solo haremos asaltos de sombra y trabajos con soga para mantenernos en el peso”, agregó la púgil oriunda de Veraguas.

La boxeadora panameña agradeció el respaldo de la Junta de Control de Juegos y a su jefe Ventura Vega Batista y a sus patrocinadores Panadería Santa Librada, BDO, Hotel Riande y el señor Raul Cortizo.

Igualmente a su cuerpo técnico conformado por Julio César Archibold, Héctor Manzanilla, su compañero de cuadra Pablo Vicente y su terapeuta Douglas Ramírez.