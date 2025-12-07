Deportes - 07/12/25 - 01:00 PM

Signature Dame ganó el Clásico Día de las Madres

La yegua ganadora recorrió los 1800 metros en 1.55 exacto y fue montada por el jinete internacional Fernando Jara.

 

Por: Redacción/ Crítica -

En una contundente demostración pistera, Signature Dame se impuso en el Clásico Día de las Madres, celebrado en honor a la Ing. Yaitza Camaño, la tarde del sábado 6 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón. 

Signature Dame es una yegua tordilla de cinco años, hija de Cross Traffic en Bagatella, por Speightstown. Defiende los colores del Sunshine Star Stud, bajo la preparación del entrenador Manuel Díaz y con una formidable monta del jinete internacional Fernando Jara. 

NO DEJES DE LEER: Xabi Alonso pone a Mbappé a la altura de Cristiano Ronaldo

La ganadora recorrió los 1800 metros en 1.55 exacto, luego de fraccionales 23.3 quintos los 400 metros; 48 exacto los 800 metros; 1.13.3 quintos los 1200 metros y 1.41.1 quinto los 1600 metros. 

El orden oficial de llegada fue el siguiente: Signature Dame, primero; Como Tú, segundo; Klint Colors, tercero; Camphell’s Work, cuarto y Flight Moon, quinta y cerrando el marcador. 

Durante la ceremonia de premiación, correspondió a la Ing. Yaitza Camaño entregar el trofeo del triunfo al Ing. Jorge Ameglio, propietario de la ganadora. Posteriormente, Javier Zorita, en representación del hipódromo, hizo entrega del trofeo institucional al Ing. Ameglio. 

Te puede interesar

Signature Dame ganó el Clásico Día de las Madres

Signature Dame ganó el Clásico Día de las Madres

 Diciembre 07, 2025
Messi da al Inter Miami su primera MLS

Messi da al Inter Miami su primera MLS

 Diciembre 06, 2025
Hansi Flick: "Lo importante es que hemos ganado después de 90 minutos"

Hansi Flick: "Lo importante es que hemos ganado después de 90 minutos"

 Diciembre 06, 2025
Xabi Alonso pone a Mbappé a la altura de Cristiano Ronaldo

Xabi Alonso pone a Mbappé a la altura de Cristiano Ronaldo

 Diciembre 06, 2025
Panamá quiere dejar huella en el Mundial 2026 y borrar la sombra de Rusia 2018

Panamá quiere dejar huella en el Mundial 2026 y borrar la sombra de Rusia 2018

 Diciembre 05, 2025

NO DEJES DE LEER: Messi da al Inter Miami su primera MLS

Las demás entregas correspondieron a: Andrés Felipe Zorita, al preparador Manuel Díaz; Carlos Campos, al jinete Fernando Jara, recibiendo su madre Nefelka Abrego; Noritza Camaño, al mozo de corral, recibido por Juan Alvarado; Pamela Rojas Camaño, al palafrenero Vernon Anderson y Evy Lerner, al pony boy Jorge Agrazal. 

Como parte del acto especial, Eric Antonio Delvalle entregó una placa de reconocimiento a la Ing. Yaitza Camaño por su apoyo y valiosa contribución al desarrollo de la hípica panameña.

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido

Aprehenden mamá de niña asesinada a golpes; padrastro ya había sido retenido
Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados

Abogada: Planells tenía línea directa con María Eugenia y magistrados
Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Capturan a padrastro por presunto crimen de su hijastra de 2 años

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas

Caicedo y otros 7 pasan a casa por cárcel o reporte tras audiencia de 10 horas