Signature Dame ganó el Clásico Día de las Madres

En una contundente demostración pistera, Signature Dame se impuso en el Clásico Día de las Madres, celebrado en honor a la Ing. Yaitza Camaño, la tarde del sábado 6 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón.

Signature Dame es una yegua tordilla de cinco años, hija de Cross Traffic en Bagatella, por Speightstown. Defiende los colores del Sunshine Star Stud, bajo la preparación del entrenador Manuel Díaz y con una formidable monta del jinete internacional Fernando Jara.

La ganadora recorrió los 1800 metros en 1.55 exacto, luego de fraccionales 23.3 quintos los 400 metros; 48 exacto los 800 metros; 1.13.3 quintos los 1200 metros y 1.41.1 quinto los 1600 metros.

El orden oficial de llegada fue el siguiente: Signature Dame, primero; Como Tú, segundo; Klint Colors, tercero; Camphell’s Work, cuarto y Flight Moon, quinta y cerrando el marcador.

Durante la ceremonia de premiación, correspondió a la Ing. Yaitza Camaño entregar el trofeo del triunfo al Ing. Jorge Ameglio, propietario de la ganadora. Posteriormente, Javier Zorita, en representación del hipódromo, hizo entrega del trofeo institucional al Ing. Ameglio.

Las demás entregas correspondieron a: Andrés Felipe Zorita, al preparador Manuel Díaz; Carlos Campos, al jinete Fernando Jara, recibiendo su madre Nefelka Abrego; Noritza Camaño, al mozo de corral, recibido por Juan Alvarado; Pamela Rojas Camaño, al palafrenero Vernon Anderson y Evy Lerner, al pony boy Jorge Agrazal.

Como parte del acto especial, Eric Antonio Delvalle entregó una placa de reconocimiento a la Ing. Yaitza Camaño por su apoyo y valiosa contribución al desarrollo de la hípica panameña.