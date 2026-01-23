NFL revela finalistas para el MVP de la temporada 2025-2026

Christian McCaffrey se convirtió en el segundo jugador en ser finalista para tres premios de la NFL en el mismo año, uniéndose a Josh Allen, Trevor Lawrence, Drake Maye y Matthew Stafford en la contienda por el galardón al Jugador Más Valioso de la NFL 2025.

McCaffrey y Maye también son finalistas para el Jugador Ofensivo del Año. Mientras que McCaffrey y Lawrence están igualmente entre los finalistas para el Jugador Regreso del Año.

Los ganadores se anunciarán durante la gala “NFL Honors” que se realizará el 5 de febrero.

Allen, el actual MVP, lanzó para 3.668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, registrando un índice de pasador de 102,2 para llevar a Buffalo a su séptima aparición consecutiva en los playoffs. También corrió para 14 TDs. Los Bills fueron eliminado s de los playoffs por Denver en la ronda divisional y que llevó al despido del entrenador Sean McDermott.

Lawrence ayudó a Jacksonville a ganar 13 juegos y el título de la AFC Sur. Registró 4.007 yardas por pase, 29 TDs y 12 intercepciones. Los Jaguars fueron eliminados por los Bills en la ronda de comodines.

McCaffrey, un All-Pro, corrió para 1.202 yardas y 10 touchdowns, además atrapó 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns. Fue clave para que unos 49ers de San Francisco plagados de lesiones ganaran 12 juegos. Es el segundo jugador en ser finalista a tres premios, lo que sólo había logrado Joe Burrow.

Maye registró 4.394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones para llevar a los Patriots de Nueva Inglaterra al título de la AFC Este y a una aparición en el juego de campeonato de la AFC el domingo. Maye lideró la NFL en índice de pasador (113.5) y porcentaje de pases completados (72).

Stafford lideró la NFL con 4.707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un índice de pasador de 109,2. Stafford fue All-Pro del primer equipo por primera vez en su carrera de 17 años.