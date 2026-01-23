Deportes - 23/1/26 - 12:00 AM

NFL revela finalistas para el MVP de la temporada 2025-2026

Por: Nueva York EFE -

Christian McCaffrey se convirtió en el segundo jugador en ser finalista para tres premios de la NFL en el mismo año, uniéndose a Josh Allen, Trevor Lawrence, Drake Maye y Matthew Stafford en la contienda por el galardón al Jugador Más Valioso de la NFL 2025.

McCaffrey y Maye también son finalistas para el Jugador Ofensivo del Año. Mientras que McCaffrey y Lawrence están igualmente entre los finalistas para el Jugador Regreso del Año.

Los ganadores se anunciarán durante la gala “NFL Honors” que se realizará el 5 de febrero.

Allen, el actual MVP, lanzó para 3.668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, registrando un índice de pasador de 102,2 para llevar a Buffalo a su séptima aparición consecutiva en los playoffs. También corrió para 14 TDs. Los Bills fueron eliminado s de los playoffs por Denver en la ronda divisional y que llevó al despido del entrenador Sean McDermott.

Lawrence ayudó a Jacksonville a ganar 13 juegos y el título de la AFC Sur. Registró 4.007 yardas por pase, 29 TDs y 12 intercepciones. Los Jaguars fueron eliminados por los Bills en la ronda de comodines.

McCaffrey, un All-Pro, corrió para 1.202 yardas y 10 touchdowns, además atrapó 102 pases para 924 yardas y siete touchdowns. Fue clave para que unos 49ers de San Francisco plagados de lesiones ganaran 12 juegos. Es el segundo jugador en ser finalista a tres premios, lo que sólo había logrado Joe Burrow.

Te puede interesar

Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

Ángel Orelien y José Calderón refuerzan al Sporting San Miguelito

Enero 22, 2026
avanza a tercera ronda en Australia

avanza a tercera ronda en Australia

Enero 22, 2026
Fermín: ‘Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria’

Fermín: ‘Hemos hecho un gran trabajo; nos merecíamos la victoria’

 Enero 22, 2026
Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

Bellinger se queda con los Yankees, acuerda contrato por cinco años

 Enero 22, 2026
Nueve plazas por definir para playoffs de la ‘Champions League’

Nueve plazas por definir para playoffs de la ‘Champions League’

 Enero 22, 2026

Maye registró 4.394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones para llevar a los Patriots de Nueva Inglaterra al título de la AFC Este y a una aparición en el juego de campeonato de la AFC el domingo. Maye lideró la NFL en índice de pasador (113.5) y porcentaje de pases completados (72).

Stafford lideró la NFL con 4.707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un índice de pasador de 109,2. Stafford fue All-Pro del primer equipo por primera vez en su carrera de 17 años.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo
Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista

Taxista huye tras mortal colisión que cobra la vida de un motociclista
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí