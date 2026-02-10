Deportes - 10/2/26 - 12:00 AM

‘Nuestra mentalidad será superarnos a nosotros mismos’

Por: Estados Unidos EFE -

Mike Macdonald, entrenador de los campeones Seattle Seahawks de la NFL, afirmó que su equipo se debe acostumbrar desde ahora a ser el rival a vencer.

"Sabemos que ahora somos el objetivo número uno de todos. Debemos acostumbrarnos a vivir así, no puedes copiar a los demás. Queremos estar a la vanguardia. Nuestra mentalidad será seguir superándonos a nosotros mismos, así que tenemos tomar las cosas a nuestro ritmo", señaló el 'coach'.

Un día después del triunfo de los Seahawks 29-13 sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX, Macdonald habló de la evolución de su equipo a lo largo de la temporada 2025 de la NFL, que arrancaron con probabilidades de 60 a uno de terminar como campeones.

"Quedó muy claro desde el principio que tenemos un grupo decidido a jugar con nuestro estilo. Lo hicimos de modo que el lugar se volvió irrelevante", explicó.

Sobre el desempeño de sus jugadores, especialmente de la defensa, en el Súper Bowl en el que mantuvieron en cero a los Patriots en los tres primeros periodos, Macdonald apuntó que fue impresionante.

"Fue realmente el estilo de juego de los chicos; jugar con esa constancia durante todo el partido fue realmente impresionante; estoy muy orgulloso de ellos. Fue un partido extraordinario de nuestra defensa", puntualizó.

Te puede interesar

Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

Seattle cobra revancha y conquista el segundo Súper Bowl en su historia

 Febrero 08, 2026
Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

Trump dice que espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

 Febrero 08, 2026
El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

El Barça de Flick impone su jerarquía ante Mallorca y amplía ventaja

 Febrero 07, 2026
Rodrygo sufre lesión en su pierna derecha y estará unos 10 días de baja

Rodrygo sufre lesión en su pierna derecha y estará unos 10 días de baja

 Febrero 06, 2026
Sam Darnold y Drake Maye cumplen expectativas. Sólo uno ganará el Súper Bowl

Sam Darnold y Drake Maye cumplen expectativas. Sólo uno ganará el Súper Bowl

 Febrero 06, 2026

El entrenador también habló del trabajo que tendrán en la temporada baja para sustituir la partida de Klint Kubiak, su coordinador ofensivo, quien se convertirá en el nuevo entrenador de Las Vegas Raiders.

"Ahora debemos festejar esto al máximo y luego tenemos que ponernos a trabajar para contratar a un coordinador ofensivo, así que es un proceso que probablemente comenzaremos mañana, pero mientras tanto lo disfrutaremos al máximo", concluyó.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí