Nuevo técnico tendrá el reto de mejorar a Panamá en Eliminatoria Mundialista

La Selección Mayor de Baloncesto de Panamá estrenará a su nuevo técnico: el puertorriqueño Nelson Colón, quien tendrá el reto de meter a Panamá en la pelea en la Eliminatoria Mundialista 2027.

Colón reemplazará al argentino Gonzalo García, quien bajo su dirección, dejó a Panamá con un récord de 0-2 en el grupo D de la Eliminatoria Mundialista junto a Argentina, Uruguay y Cuba.

El nuevo seleccionador de Panamá lo acompaña una respetable hoja de vida, destacando el de Entrenador de la Selección Nacional de Puerto Rico (2021–2024), Juegos Olímpicos: París 2024, FIBA World Cup 2023, Entrenador de los Cangrejeros de Santurce (nombrado en 2024). Además ha sido cuatro veces campeón del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico (2014, 2015, 2020, 2022).

Colón tendrá pronto su estreno con la Selección de Panamá, ya que el próximo 27 de febrero será el tercer partido de la Eliminatoria Mundialista cuando se mida a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en la Habana.

El segundo partido de la segunda ventana de Panamá será también de visitante cuando enfrente a Argentina en el Estadio Obras Sanitarias de la ciudad de Buenos Aires.

Para la segunda fase clasificarán los tres primeros equipos de cada grupo, por lo que los encuentros ante Cuba serán claves para lograr el objetivo.

Serán un total de 12 equipos que avanzarán a la tercera ronda, la cual será dividida en dos grupos de seis cada uno.

Todos los equipos arrastrarán sus resultados de la Primera Ronda, lo que garantiza que cada partido cuente en el camino a Catar 2027.

En la tercera Ronda, cada selección jugará en casa y como visitante contra los tres equipos que llegan del otro grupo, distribuidos en tres ventanas adicionales programadas para agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027, nuevamente con dos partidos por equipo en cada ventana.

Al final de estos seis partidos adicionales por equipo, los tres mejores de cada grupo, junto con el mejor cuarto puesto, obtendrán su boleto para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.