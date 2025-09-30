Olympique, de Michael Murillo, tendrá segundo juego en la Champions

El olympique de Marsella, en el que milita el panameño Michael Amir Murillo, tendrá hoy su segundo juego de la Liga de Campeones de la UEFA cuando enfrente al Ajax de Holanda.

El encuentro, que arrancará a las 2 de la tarde (hora de Panamá), se jugará en el Orange Vélodrome, en la ciudad de Marsella, hogar del Olympique.

Aunque es apenas el segundo juego de la liga, es importante que el Olympique tenga un buen resultado tomando en consideración que juegan de local y que en la primera fecha perdió.

En esa derrota, que fue ante el Real Madrid 2-1 en el Santiago Bernabéu, Murillo vio acción ingresando al minuto 78’.

El club francés se presenta a este encuentro en un buen momento, luego de ganar en su último encuentro 2-1 ante el Strasbourg y en el que el panameño Murillo fue el héroe al anotar el gol de la diferencia cuando se acaba el tiempo regular.