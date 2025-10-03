Deportes - 03/10/25 - 12:00 AM

Omar Browne encabeza las novedades en la convocatoria

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El volante Omar Browne encabeza las novedades de la convocatoria del técnico Thomas Christiansen para los partidos de Eliminatoria Mundialista ante El Salvador (10 de octubre) y Surinam (14 de octubre).

Browne, mediocampista del club Estudiantes de Mérida, del fútbol de Venezuela, estuvo presente con la selección nacional Mayor en las pasadas Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 cuando vio acción en los encuentros frente a las selecciones de Honduras (2-3) y El Salvador (2-1) en el mes de noviembre del 2021.

La última vez que Browne vistió la camiseta del onceno nacional fue en el partido amistoso frente al seleccionado de Argentina (2-0), en Buenos Aires, disputado el 24 de marzo del 2023.

Además de Browne, los otros nuevos llamados con relación a la convocatoria anterior son José ‘Gasper’ Murillo (Plaza Amador); el defensor Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, de Venezuela); y Azarías Londoño (Universidad Católica de Ecuador).

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía y César Samudio.

Defensas: José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Michael Amir Murillo, Eric Davis y Jorge Gutiérrez.

Volantes: Aníbal Godoy, Edward Cedeño, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, José Murillo, Omar Browne, Ismael Díaz y Azarías Londoño.

Delanteros: Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.

