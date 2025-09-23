Deportes - 23/9/25 - 12:00 AM

Otros premios de la edición 2025 del Balón de Oro

El Kopa femenino también quedó en manos del Barcelona, para la delantera Vicky López.

Sarina Wiegman, quien llevó a Inglaterra a la victoria europea, se llevó el premio Johan Cruyff a la mejor entrenadora femenina. En una gran noche para el PSG, Luis Enrique se impuso en la categoría masculina.

El PSG fue votado como el mejor club masculino y Donnarumma recibió el premio Lev Yashin al mejor portero, mientras que en la femenina, la ganadora fue Hanna Hampton, del Chelsea.

Los trofeos Gerd Müller masculino y femenino para los máximos goleadores fueron para Ewa Pajor del Barcelona y Viktor Gyokeres, quien fichó con Arsenal este verano procedente del Sporting Lisboa.

