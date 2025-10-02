Padres vencen 3-0 a Cachorros y empatan serie de comodines

Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller lució dominante de nuevo y los Padres de San Diego vencieron 3-0 a los Cachorros de Chicago para llevar su serie de comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Jackson Merrill aportó un elevado de sacrificio temprano para que San Diego evitara la eliminación tras perder 3-1 el pasado martes. Dylan Cease ponchó a cinco en tres entradas y dos tercios antes de entregar la pelota al poderoso bullpen de su equipo.

“De eso se trata la postemporada, hombre”, dijo el dominicano Machado. “Es algo hermoso jugar aquí frente a estas multitudes y con lo que está en juego”.

Para su duelo final, la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field hoy jueves.