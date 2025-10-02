Panamá abrirá ante Canadá en primera edición de Copa América

Panamá, sede del Grupo B de la Copa América de Béisbol, enfrentará en la primera fecha de la competencia (13 de noviembre) a Canadá, luego de revelarse el calendario del torneo, que se disputará del 12 al 22 de noviembre.

El grupo B tendrá como sede el Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, donde jugarán además de Panamá (5to), Puerto Rico (4to), Colombia (8vo), Canadá (10mo), Brasil (11ero) y Argentina (13ero).

Los otros juegos de Panamá serán ante Colombia (14 de noviembre), Argentina (15), Brasil (16) y Puerto Rico (17).

En el Grupo A, que se jugará en Venezuela (2do en América), estarán además del anfitrión México (3ero), Cuba (6ta), República Dominicana (7ma) Nicaragua (9na) y Curazao (12da).

Serán 30 juegos de la Ronda de Apertura para determinar los tres mejores de cada grupo que avanzarán a jugar la Super Ronda del torneo a partir del miércoles 19 del mes de noviembre en el estadio Mariano Rivera de Panamá. Los tres mejores de cada grupo se cruzan en la Súper Ronda, los dos mejores avanzarán a la final y los otros dos jugarán por la medalla de bronce.