Panamá afina estrategia para su estreno en Mundial Sub-20

La Selección Sub-20 de Fútbol de Panamá sigue afinando la estrategia para su debut en el mundial de la categoría, el cual está programado para este sábado 27 de septiembre.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que el plantel panameño entrenó la mañana de ayer miércoles en la cancha 2 del Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia del club San Luis de Quillota por espacio de dos horas haciendo énfasis en los movimientos tácticos ofensivos y defensivos; y por último definición.

El volante Rafael Mosquera, del New York Red Bulls, entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros, luego que el martes, día en que se unió a la selección, realizó un trabajo de recuperación.

Todo el plantel integrado por 21 jugadores se encuentra en perfectas condiciones a pocos días del primer partido en la cita mundialista.

De acuerdo al itinerario, la Sub-20 tiene programado entrenar hoy jueves en horas de la mañana en la Escuela Naval Arturo Prat y en la tarde realizará el reconocimiento de la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander, sede del primer partido de la selección panameña ante el equipo guaraní.

Para mañana viernes la práctica se realizará en horario vespertino en el Complejo Las Salinas, en lo que sería el último entrenamiento previo a su debut en la cita mundialista.

Panamá está ubicado en el grupo B, en el que debutará ante Paraguay este sábado 27 de septiembre a las 6 de la tarde (hora de Panamá) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Luego jugará en el mismo estadio el martes 30 de septiembre ante Ucrania a las 3 de la tarde (hora de Panamá) y cerrará la ronda de grupos el viernes 3 de octubre frente a Corea del Sur a las 3 de la tarde (hora de Panamá).

