Panamá buscará iniciar con éxito el ciclo olímpico con los Centroamericanos

Un nuevo ciclo olímpico iniciará en los próximos días cuando del 18 al 30 de octubre se realicen los Juegos Deportivos Centroamericanos que tendrán su sede principal en Guatemala.

Las federaciones deportivas han estado preparándose y compitiendo en diversas competencias de sus disciplinas durante el año y ahora les tocará iniciar el camino con miras a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Para estos juegos, Panamá tendrá una importante representación con más de 600 atletas, participación en 36 deportes y 46 modalidades, lo que demuestra que las federaciones han estado trabajando para tener participación en el ciclo olímpico.

Deportes como el atletismo, boxeo, el fúbol, baloncesto, pesas, natación y muchos más ya tienen sus delegaciones para representar lo mejor posible al país.

Igualmente Panamá tendrá la subsede del flag football, uno de los deportes que ha sido añadido al programa olímpico de Los Angeles 2028.

Para el día de hoy, el Comité Olímpico de Panamá (COP) tiene programada su II Asamblea Extraordinaria, en la cual se hará la presentación oficial de la delegación nacional para esta justa deportiva.

En esta reunión se debe escoger los atletas abanderados (hombre y mujer) de la delegación istmeña para estos juegos.

Luego de los Juegos Centroamericanos, el ciclo olímpico continuará con los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; los Panamericanos Lima 2027; y los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.