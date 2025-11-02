Panamá buscará su primer triunfo en Panamericano U-10 de Béisbol

Panamá buscará su primer triunfo en el Campeonato Panamericano U-10 de Béisbol cuando enfrente este lunes 3 de noviembre a su similar de Venezuela (Azul).

El torneo regional se realiza en el Estadio Libertador de la ciudad de Mérida, Venezuela.

El encuentro de la selección nacional de este lunes está programado para las 8:30 de la mañana (hora de Panamá).

Hasta el momento, Panamá no ha podido obtener la victoria, al caer 1-0 ante Brasil el sábado y 4-2 ante Venezuela (Blanco).

A segunda hora se enfrentarán Brasil y Venezuela (Blanco).

El sistema de competencia del torneo es 'todos contra todos' a dos vueltas, siendo un total de seis partidos. Los dos mejores récords disputarán el título el viernes 7 de noviembre, mientras que el tercer y cuarto lugar lucharán por el bronce.