Deportes - 12/12/25 - 12:00 AM

Panamá cae ante ticos en penales y queda subcampeón de torneo Uncaf U-19

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá quedó subcampeón del Torneo Uncaf FIFA Forward de la categoría U-19 Masculino al caer en la Final ante Costa Rica en la tanda de los penales 4-3.

El torneo se disputó por espacio de una semana en la ciudad de Panamá.

El partido final fue de alternativas para los dos equipos en el tiempo reglamentario, pero tanto Panamá como Costa Rica no pudieron marcar un gol que hubiera sido la diferencia, por lo tanto tuvieron que irse a la tanda de los penales para definir el campeonato, ganando Costa Rica 4-3.

Panamá clasificó de forma invicta la fase de grupos de este torneo con tres triunfos.

El conjunto nacional, que estaba en el grupo A del torneo, abrió la competencia ganando 2-0 a Cuba, mientras que en su segundo encuentro derrotó a Nicaragua 1-0.

En el tercer partido, en el que enfrentó a Honduras por el liderato del grupo A y el pase a la final, ganó 3-0.

