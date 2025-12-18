Panamá cierra el año 2025 como líder del ciclismo en Centroamérica
El ciclismo panameño cerró el año 2025 como líder del ránking centroamericano de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Panamá encabezó el área regional con un total de 940.85 puntos.
El ránking detalló que Guatemala se ubica segundo con 931 unidades capturadas, mientras que Costa Rica aparece tercera con 750.01 puntos sumados.
Luego aparecen Belice con 600; Honduras con 566.98; El Salvador con 262; y Nicaragua con 23 puntos.
Con esta cantidad de puntos capturados hasta ahora, el ciclismo panameño se acerca a su objetivo de estar por tercera vez consecutiva en unos Juegos Olímpicos.
Además, el ciclismo istmeño se ubicó en el octavo puesto del América Tour, lista que encabeza Estados Unidos, escoltado por México y Colombia.