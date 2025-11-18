Panamá clasifica al Mundial directo y sin escala

Luego de no alcanzar la clasificación para Catar 2022, Panamá vuelve a un Mundial de Fútbol Mayor y de forma directa, luego de alcanzar la victoria 3-0 sobre El Salvador combinado a la derrota de Surinam 3-1 ante Guatemala.

Para Panamá es su segundo mundial de la categoría absoluta luego de que en el 2018 (Rusia)lograra su primera clasificación a la máxima cita del balompié mundial y sin tener que recurrir al repechaje.

La selección nacional ganó su pase directo al Mundial de 2026, al quedar en el primer lugar del grupo A de la Fase Final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf con un total de 12 puntos, luego de ganar tres partidos y empatar la misma cantidad de encuentros.

Antes del encuentro ante los cuscatlecos, Panamá estaba en el segundo lugar del grupo A, por detrás de Surinam, que aventajaba en diferencia de goles.

No obstante, se dio la combinación de resultados para que la selección nacional lograra el ansiado pase directo al Mundial, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Partido

Panamá comenzó a dominar ampliamente el partido después de los diez primeros minutos de juego y dio sus frutos al minuto 17' por intermedio de César Blackman, quien remató de pierna derecha para el 1-0.

El ataque incesante de Panamá continuó, teniendo varias oportunidades de ampliar el marcador pero no llegaba la segunda anotación.

Cuando parecía que los equipos se iban al descanso con ventaja mínima, al minuto 45' +3 el salvadoreño Elvis Claros cometió falta sobre Cecilio Waterman dentro del área, decretando él arbitro principal penal a favor de Panamá.

La pena máxima fue cobrada eficazmente por el capitán Eric Davis para dar algo más de tranquilidad a Panamá.

Paralelamente, Guatemala empataba 0-0 ante Surinam, lo que en ese momento le daba el pase directo al Mundial a Panamá.

Solo unos segundos transcurrían del segundo tiempo cuando Guatemala abría el marcador al 49' y amplió la ventaja a los 57', lo que encaminaba a Panamá en su ruta directa al mundial.

Panamá bajó un poco el ritmo pero mientras el partido se mantenía 2-0 a favor de Panamá, en Guatemala los chapines ampliaron el marcador al 65' a través de su delantero Oscar Santis y poner el marcador 3-0.

El onceno nacional agregó el tercer gol a los 85' minutos a través de José Luis 'El Puma' Rodríguez.

