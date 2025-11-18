Deportes - 18/11/25 - 12:00 AM

Béisbol de Panamá recibe cupo directo a Juegos C. y del Caribe

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El béisbol de panamá tiene su cupo asegurado para los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, los cuales se desarrollarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

La información fue confirmada por el presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) y miembro ejecutivo de Copabe, Jaime Robinson.

Hay que señalar que la clasificación a estos juegos deportivos se iba a definir en la Copa América, pero la misma se pospuso y actualmente no hay fecha de realización.

"Valorando el Ránking de la WBSC (World Baseball & Softball Confederation - Siglas en inglés), se decidió otrorgar la clasificación a las siguientes Federaciones Nacionales, siendo México (#3 de América), Puerto Rico (#4 de América), Panamá (#5 de América), Cuba (#6 de América) y Colombia (#8 de América)", se explica en un comunicado emitido por WBSC Americas.

Los países de República Dominicana por ser sede queda claramente clasificada a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Nicaragua, como campeón Centroamericano, están debidamente clasificados. Se explicó además que un octavo cupo quedará vigente para un torneo clasificatorio a jugarse en Bahamas del 1 al 9 de diciembre.

