Panamá clasifica al Premundial Sub-17 Femenino de Concacaf

Panamá empató 2-2 con Bermuda, resultado que le permitió ubicarse en la primera posición del grupo B del Clasificatorio Sub-17 de Fútbol Femenino de la Concacaf y a la vez avanzar al Premundial de la categoría.

Los goles de Panamá fueron anotados por Shaday Mow y Cristabella Ríos.

Mow anotó de penal al minuto 8’, mientras que Ríos marcó a los 83’ minutos.

Panamá y Bermuda quedaron igualadas en el primer lugar del grupo B con un total de seis puntos, pero las nacionales tuvieron una mejor diferencia de goles con +16 ante +13 de las caribeñas.

En este torneo clasificatorio, la selección nacional de esta categoría, dirigida por el español Gerard Aubí, logro dos triunfos y un empate.

El sábado 24 de enero vencieron 8-0 a Bonaire y con igual marcador derrotaron el pasado lunes a Surinam.