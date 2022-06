Panamá clasifica a la Final del Premundial U-15 de Béisbol

Panamá tomó revancha de Puerto Rico en el juego clave al vencerlo en semifinales 12-11 para clasificar a la Final del Campeonato Premundial U-15 que se disputa en Valencia, Venezuela.

El equipo panameño, que había perdido con los boricuas 11-4 en la fase regular, ayer fueron mejores y se alzaron con el triunfo que les da el derecho a disputar el título el próximo domingo ante el ganador de la llave entre Cuba y Venezuela.

El encuentro fue de ofensiva por ambos equipos y tuvo un final cardiaco cuando los boricuas montaron un rally de cinco carreras para acercarse 12-11 pero con las bases llenas no pudieron fabricar por lo menos una carrera más que hubiera provocado un empate.

En el partido, la ofensiva istmeña tomó el comando en el primer inning con tres carreras, pero los puertorriqueños empataron el partido con dos carreras en el segundo y una en el tercero.

El cuarto y quinto episodio fue de ofensivas por los dos equipos, en los que Panamá sacó una ventaja mínima parcial de 7-6.

No obstante, Panamá logró un racimo de seis carreras en el sexto inning para tomar una ventaja cómoda de 12-6.

No obstante, cuando parecía un triunfo fácil para Panamá, el panorama se complicó cuando la ofensiva de puerto Rico explotó con cinco carreras pero no pudieron fabricar más carreras para quedar el marcador final 12-11 a favor de los panameños.

Panamá conectó ocho hits y cometió un a la defensiva. Por su lado, Puerto Rico ligó 14 imparables y tuvieron dos fallas a la defensa.

El lanzador ganador fue Roderick Medina, segundo de tres lanzadores de Panamá. El derrotado Pablo Figueroa.

