Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM

Panamá confirma a series del Caribe y de las Américas

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) confirmó su participación tanto en la Serie del Caribe y la Serie de las Américas, las cuales se disputarán en México y Venezuela respectivamente.

Ayer, en conferencia de prensa, representante de Probeis oficializaron la participación de Panamá para los dos torneos, anunciando que para la Serie del Caribe, Panamá estará representada por los Federales de Chiriquí y su director será José Mayorga.

La Serie del Caribe se disputará del 1 al 7 de febrero, y como parte de su preparación, los panameños iniciarán entrenamientos desde hoy en el estadio nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m. El debut de Panamá será ante la selección anfitriona, México, el 2 de febrero, en un atractivo duelo programado para las 8:00 de la noche.

Para la Serie de las Américas, Panamá estará representada por las Águilas Metropolitanas y su director será el exgrandes ligas Rubén Rivera.

Este torneo se llevará a cabo del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario invernal en la región.

Las Águilas se prepararán a partir del 21 de enero en la academia Mariano Rivera de La Chorrera, desde las 9 de la mañana. Debutarán el 5 de febrero ante Venezuela a las 6 de la tarde.

Te puede interesar

Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa

Asamblea discute reforma para evitar uso político de la Carrera Administrativa

 Enero 15, 2026
Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Christiansen advierte que aún no hay lista definida para el Mundial

Enero 15, 2026
Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

Tomás Rodríguez no anotó pero mostró cualidades en debut

 Enero 15, 2026
Va por el único Grand Slam que le falta

Va por el único Grand Slam que le falta

 Enero 15, 2026
Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

Sporting San Miguelito, listo para competencias de 2026

 Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto