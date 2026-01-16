Panamá confirma a series del Caribe y de las Américas

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) confirmó su participación tanto en la Serie del Caribe y la Serie de las Américas, las cuales se disputarán en México y Venezuela respectivamente.

Ayer, en conferencia de prensa, representante de Probeis oficializaron la participación de Panamá para los dos torneos, anunciando que para la Serie del Caribe, Panamá estará representada por los Federales de Chiriquí y su director será José Mayorga.

La Serie del Caribe se disputará del 1 al 7 de febrero, y como parte de su preparación, los panameños iniciarán entrenamientos desde hoy en el estadio nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m. El debut de Panamá será ante la selección anfitriona, México, el 2 de febrero, en un atractivo duelo programado para las 8:00 de la noche.

Para la Serie de las Américas, Panamá estará representada por las Águilas Metropolitanas y su director será el exgrandes ligas Rubén Rivera.

Este torneo se llevará a cabo del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario invernal en la región.

Las Águilas se prepararán a partir del 21 de enero en la academia Mariano Rivera de La Chorrera, desde las 9 de la mañana. Debutarán el 5 de febrero ante Venezuela a las 6 de la tarde.