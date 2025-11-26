Panamá conquistó primer oro en los Juegos Bolivarianos

Panamá conquistó su primera medalla de oro en los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025, luego de que el luchador olímpico Ángel Cortéz ocupara el primer lugar de la categoría 86 kilogramos, estilo libre.

Cortéz logró la medalla dorada en su categoría, al ganar los dos combates disputados.

En el debut de su participación, Cortéz venció 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y posteriormente 6-0 al peruano Jesús Landa.

En la jornada de ayer de los Juegos Bolivarianos, el equipo nacional conformado por Patricia González y Eduardo Taylor se quedó con la medalla de bronce en Tiro Deportivo, modalidad escopeta, prueba Skeet Mixta de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. En la Clasificación terminaron terceros acertando 76/150 platos por lo que disputaron el bronce con Madeleine Velasco y César Menacho, de Bolivia.

En el duelo por el tercer lugar vencieron 22-14 al dueto boliviano para llevarse la quinta presea bronceada panameña en estos Juegos.