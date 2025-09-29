Panamá debe mejorar para juego ante Ucrania en Mundial Sub-20

Después de la dolorosa derrota en su debut en el Mundial Sub-20 de Fútbol el pasado sábado, la Selección de Panamá ahora piensa en Ucrania.

El onceno nacional se medirá al equipo europeo en partido correspondiente al grupo B de la cita mundialista que se disputa en Chile.

Panamá tendrá que sacar por lo menos un empate para mantener vivas las esperanzas de clasificar a los cuartos de final del torneo y los jugadores están conscientes de esta necesidad.

Uno de ellos fue Joseph Jones, quien manifestó que hay que mejorar ante Ucrania.

“Hay que ir mentalizado contra Ucrania. Seguir las indicaciones del técnico para afrontar este partido de la mejor manera”, indicó Jones en entrevista a la prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

“Quedan dos oportunidades de oro (dos juegos) que si sacamos los tres puntos podríamos cambiar esta situación, por lo que tendremos que darlo todo en la cancha”, agregó.

Sobre la derrota del sábado, Jones lamentó el resultado, ya que merecían por lo menos el empate.

“Creo que merecíamos más. La verdad podría ser una victoria o un empate. Fue dura la derrota pero hay que levantar cabeza y al grupo”, concluyó.

Ayer, un total de 10 jugadores, que fueron los que menos minutos tuvieron o no jugaron en el encuentro frente a Paraguay, hicieron trabajos de compensación, mientras que el resto del plantel se mantuvo descansando en sus habitaciones.

La Sub-20 volverá a entrenar hoy lunes en la cancha de la Escuela Naval "Arturo Prat", previo al segundo encuentro en la cita mundialista frente a Ucrania programado para mañana martes a las 3 de la tarde (hora de Panamá) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.