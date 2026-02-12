Panamá enfrenta hoy a Colombia en semifinales de Serie de las Américas

Panamá, representado por las Águilas Metropolitanas, buscará hoy avanzar a la Final de la Serie de las Américas, que se disputa en Venezuela, cuando enfrente a Colombia.

El encuentro se realizará a las 2:30 de la tarde (hora de Panamá) en el estadio Monumental de Caracas.

El equipo panameño clasificó en el primer lugar de la fase regular, al terminar con marca de cinco triunfos y una derrota.

Por su lado, Colombia quedó en la cuarta casilla de la competencia, al terminar con marca de 3-3.

En la última jornada de la fase regular, Panamá perdió su invicto al caer ante Argentina 10-6.

Por su parte, Colombia perdió 8-7 ante Cuba, equipo que quedó en la tercera posición y enfrentará a Venezuela en la otra llave de las semifinales.