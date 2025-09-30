Panamá enfrenta a Ucrania urgida de sumar puntos en Mundial U-20

Después de la dolorosa derrota del sábado ante Paraguay, Panamá sale urgido hoy a sumar puntos en el Mundial Sub-20 de Fútbol, que se disputa en Chile, cuando enfrente a la selección de Ucrania.

El partido, correspondiente al grupo B, se disputará en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, a las 3 de la tarde (hora de Panamá).

Panamá está obligado a sumar puntos, por lo que un empate es el resultado mínimo que debe tener para seguir aspirando a clasificar a los octavos de final de la competencia.

Se esperan varios cambios para este partido por parte del cuerpo técnico Jorge Dely Valdés, quien fue cuestionado por algunas decisiones tomadas en el encuentro ante los paraguayos.

Ayer lunes, la selección nacional realizó ayer su entrenamiento con miras al juego de hoy en la cancha de la Escuela Naval Arturo Prat.

Por su lado, Ucrania, se presenta a este partido con más tranquilidad y con la posibilidad de asegurar su pase a la siguiente etapa del mundial.

El equipo europeo venció en su debut el pasado sábado 2-1 ante Corea del Sur.

Hennadiy Synchuk y Oleksandr Pyshchur, autores de los goles ante los asiáticos, son dos de sus figuras junto al portero Vladyslav Krapyvtsov.

En la jornada de hoy también jugarán Paraguay vs Corea del Sur a las 6 de la tarde (hora de Panamá.

Hay que recordar que en el Mundial Sub-20 clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo y los mejores cuatro terceros puestos, haciendo un total de 16 equipos que jugarán los octavos de final.