Deportes - 04/3/26 - 12:00 AM

Panamá enfrentó a los Yankees y hoy tendrá otra prueba ante Detroit

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá realiza sus últimos ajustes con miras a lo que será su participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Ayer tuvo un partido de fogueo de alto nivel al enfrentar a los Yankees de Nueva York.

El encuentro tuvo como sede el George Steinbrenner Field, en Tampa, Florida, hogar de pretemporada de los Yankees, que ganaron en ocho entradas 11-1.

Cabe destacar que es la primera vez que una selección nacional de Panamá enfrenta al equipo más laureado de las Grandes Ligas.

En este encuentro, el director técnico José Mayorga y su cuerpo técnico tuvieron la oportunidad de darle actividad a varios lanzadores del equipo como también a jugadores de cuadro con el objetivo de que lleguen a tono al Clásico Mundial.

En el partido, algunos lanzadores lucieron bien, mientras que a la ofensiva sí se notó que hay que seguir haciendo ajustes, ya que Panamá solo ligó tres hits.

Panamá abrió con el derecho Jorge García y también trabajaron Miguel Cienfuegos, Erian Rodríguez, Mason Vinyard, Alberto Baldonado, Darío Agrazal Jr., Javy Guerra y Humberto Mejía.

Con relación a los jugadores de cuadro, Panamá tuvo una alineación que es muy probable utilicen por lo menos en el primer partido del Clásico Mundial con José Caballero en el campo corto; Allen Córdoba en el jardín izquierdo; Edmundo Sosa en tercera base; Miguel Amaya en la receptoría; Johan Camargo en primera base; José Ramos en el jardín derecho; Christian Bethancourt fue el bateador designado; Leonardo Jiménez fue el segunda base; y Enrique Bradfield jugó el jardín central.

Hoy, a partir de la 1:05 de la tarde (hora de Panamá), Panamá tendrá su segundo partido de fogueo en Estados Unidos cuando en el Publix Field at Joker Marchant Stadium, de la ciudad de Lakeland, Florida, enfrente a los Tigres de Detroit.

Después de este partido, la selección viajará en vuelo privado a San Juan, Puerto Rico, sede del grupo A del Clásico Mundial y al cual pertenece junto a los boricuas, Cuba, Canadá y Colombia.

