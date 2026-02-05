Panamá Este dominó Torneo Nacional de Softbol de 50 años

La provincia deportiva de Panamá Este dominó nuevamente el Campeonato Nacional de Softbol de 50 años y más de la Liga Indian Rodríguez, al ganar el título con el equipo A, mientras que el representativo B se situó en el tercer lugar.

El torneo nacional se desarrolló en las provincias de Herrera y Los Santos y contó con la participación de las 12 provincias con dos equipos cada una.

Panamá Este A, dirigido por Eduardo Peralta, conquistó el título por segundo año consecutivo, al vencer en la final a Los Santos 21-9 en partido celebrado en el cuadro de la Ermita de Las Tablas.

Cabe destacar que el equipo de Panamá Este A solo perdió un juego durante todo el torneo.

El equipo de Panamá Este A contó con figuras como Luis Iglesias, Miguel Pérez, Jair Cabrera, José Luis Vargas, Vicente Garibaldo, Lázaro Alvarado, Rodolfo Aparicio y Leroy McKenzie, entre otros.

Panamá Este B

Por su lado, el equipo de Panamá Este B, dirigido por Horacio Rodríguez, Omar Cueto y Tulio Sandoval, se ubicó en el tercer lugar de la competencia.

El equipo de Panamá Este B tuvo marca de 8-2 en la fase regular, clasificando a la segunda fase, en la que superó a Herrera y Coclé y perdió ante Los Santos.

En el cruce de semifinales, se enfrentó a Panamá Este A, perdiendo 9-8.

El equipo de Panamá Este B contó con figuras como Roberto Lombana, Gustavo Cogley, Harry Acedo, Jesús Valencia, José Madrid, Juan Menéndez, Serafín Centeno, Inocencio Quintero, Omar Castillo, Luis Villalaz, Juan Rentería, Víctor Ávila y José Madrid, entre otros.