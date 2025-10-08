Panamá gana oro en basket masculino del Codicader con el Abel Bravo

El quinteto de Panamá, representado por el Colegio Abel Bravo, de Colón, venció 64 a 55 a los locales Costa Rica (Journey School de Playa Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste) para ganar la medalla de Oro del baloncesto masculino en los Juegos Codicader de Premedia.

El equipo panameño controló el partido y no permitió que Costa Rica remontará el marcador, tal como lo había logrado en anteriores partidos de la competencia.