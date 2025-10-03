Panamá, a ganar y meterse en pelea para avanzar en Mundial U-20

La Selección de Panamá sale hoy viernes obligado a ganar ante Corea del Sur para mantener las opciones de clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Fútbol que se disputa en Chile.

El encuentro, programado para las 3 de la tarde (hora de Panamá), se realizará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El onceno nacional, dirigido por Jorge Dely Valdés, solo tiene un punto y deberá vencer a los asiáticos (también tienen un punto) para sumar cuatro unidades y meterse en la pelea para el segundo lugar del grupo o uno de los cuatro mejores terceros lugares.

A la misma hora jugarán Paraguay y Ucrania, que comparten grupo con Panamá y Corea del Sur.

Los guaraníes y los europeos lideran el grupo con cuatro puntos, por lo que un empate clasificaría a los dos a la siguiente fase.

No obstante, si un equipo triunfa, el otro se mantendrá con cuatro unidades, lo que abre la puerta para que Panamá lo iguale en puntos y se tenga que decidir el segundo clasificado en los criterios de desempate.