Deportes - 03/10/25 - 12:00 AM

Panamá, a ganar y meterse en pelea para avanzar en Mundial U-20

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección de Panamá sale hoy viernes obligado a ganar ante Corea del Sur para mantener las opciones de clasificar a los octavos de final del Mundial Sub-20 de Fútbol que se disputa en Chile.

El encuentro, programado para las 3 de la tarde (hora de Panamá), se realizará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El onceno nacional, dirigido por Jorge Dely Valdés, solo tiene un punto y deberá vencer a los asiáticos (también tienen un punto) para sumar cuatro unidades y meterse en la pelea para el segundo lugar del grupo o uno de los cuatro mejores terceros lugares.

A la misma hora jugarán Paraguay y Ucrania, que comparten grupo con Panamá y Corea del Sur.

Los guaraníes y los europeos lideran el grupo con cuatro puntos, por lo que un empate clasificaría a los dos a la siguiente fase.

No obstante, si un equipo triunfa, el otro se mantendrá con cuatro unidades, lo que abre la puerta para que Panamá lo iguale en puntos y se tenga que decidir el segundo clasificado en los criterios de desempate.

Te puede interesar

Christiansen revela convocados para Eliminatoria Mundialista

Christiansen revela convocados para Eliminatoria Mundialista

Octubre 02, 2025
Don Bosco celebra sus Juegos Deportivos Estudiantiles

Don Bosco celebra sus Juegos Deportivos Estudiantiles

 Octubre 02, 2025
Rocchio y Naylor lideran triunfo de los Guardians sobre los Tigres

Rocchio y Naylor lideran triunfo de los Guardians sobre los Tigres

 Octubre 02, 2025
Brock Purdy no jugará hoy por lesión

Brock Purdy no jugará hoy por lesión

Octubre 02, 2025
París Saint Germain venció al Barcelona en Liga de Campeones

París Saint Germain venció al Barcelona en Liga de Campeones

 Octubre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas