Panamá golea a Surinam y va por su pase al Premundial Sub-17

La Selección Femenina de Fútbol Sub-17 de Panamá logró un triunfo por goleada de 8-0 a Surinam y mañana miércoles buscará el liderato de su grupo y el pase directo al Premundial cuando enfrente al anfitrión de la competencia, Bermuda.

El encuentro de mañana, ante el país anfitrión, será a las 6 de la tarde (hora de Panamá). Los dos equipos tienen seis puntos, pero Panamá tiene mejor diferencia de goles (+16), mientras que Bermuda tiene +13.

En la goleada de ayer, los goles por la escuadra femenina frente al seleccionado femenino Sub-17 de Surinam fueron anotados por Gabriela Rodríguez con un doblete a los minutos 3 y 25, Yasselis Magallón al minuto 8, Shaday Mow al minuto 26, Isabella Rendino con otro doblete al 40 y 89, Guillehely Distancia al 45+2 y Namo Zafrani al 82 para completar la goleada.

El equipo panameño se estrenó en la competición en la primera fecha del grupo B el pasado sábado 24 de enero con una victoria también por goleada por 8-0 sobre la Sub-17 de Bonaire.