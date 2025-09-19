Deportes - 19/9/25 - 12:00 AM

Panamá iguala mejor posición de su historia en el ránking FIFA

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Mayor Masculina de Panamá igualó la mejor posición de su historia en el ranking FIFA al ubicarse en el puesto 29, según la última publicación del mes de septiembre de la Clasificación Mundial Masculina.

Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen subieron un puesto, pasando del puesto 30 al 29, producto de sus dos empates en la pasada fecha FIFA tras igualar 0-0 de visita ante Surinam y 1-1 en casa frente a Guatemala, en dos partidos por la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La última y única vez que la Selección Mayor llegó al puesto 29 del ranking FIFA fue en marzo del 2014.

Lionel Messi está cerca de extender contrato con el Inter de Miami

 Septiembre 19, 2025
Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

 Septiembre 19, 2025
Hansi Flick: 'Necesitábamos a un jugador como Rashford'

 Septiembre 19, 2025
Carlos Harvey será baja el resto de la Eliminatoria Mundialista

 Septiembre 19, 2025
Plaza Amador y San Francisco defienden lideratos en la LPF

 Septiembre 19, 2025

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

