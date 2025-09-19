Panamá iguala mejor posición de su historia en el ránking FIFA

La Selección Mayor Masculina de Panamá igualó la mejor posición de su historia en el ranking FIFA al ubicarse en el puesto 29, según la última publicación del mes de septiembre de la Clasificación Mundial Masculina.

Los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen subieron un puesto, pasando del puesto 30 al 29, producto de sus dos empates en la pasada fecha FIFA tras igualar 0-0 de visita ante Surinam y 1-1 en casa frente a Guatemala, en dos partidos por la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La última y única vez que la Selección Mayor llegó al puesto 29 del ranking FIFA fue en marzo del 2014.