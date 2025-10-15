Panamá inicia el camino hacia la Copa América de Béisbol

Panamá inició sus preparativos para la primera edición de la Copa América de Béisbol, que se disputará del 13 al 22 de noviembre de este año y en el que nuestro país será sede de uno de los grupos.

Ayer, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló la preselección nacional que se preparará para este torneo internacional, que será clasificatorio a otras competencias internacionales.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que el cuerpo técnico ha conformado un roster inicial de 32 jugadores que entrenarán en Panamá desde el 22 de octubre, complementado por un grupo de atletas activos en ligas invernales de alto nivel, cuya incorporación se gestiona activamente.

Panamá será sede del grupo B de la Copa América y jugará ante Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina.

Lanzadores: James González, Abdiel Mendoza, Brayan Cáceres, Humberto Mejía, Andy Otero, Miguel Gómez, Alberto Guerrero, Severino González, Steven Fuentes , Jaime Barría, Kevin Miranda, Kevin Rodríguez, Wilfredo Pereira, Harold Araúz , Sadrac Franco, Adriel González.

Receptores: Leonardo Bernal, Adrián Sugastey, Mario Sanjur, Erasmo Caballero.

Infielders: Carlos Xavier Quiroz, Ryan Burrowes, Joshua Wright, Abraham Rodríguez, Jean Arnáez, Johan Camargo, Edgar Muñoz, Héctor Rayo.

Jardineros: Jhony Santos, Luis Castillo, José Murdock, José Ramos.

Por otro lado, algunos jugadores activos en ligas invernales ya han sido aprobados para su incorporación, mientras que otros continúan en proceso de gestión: Christian Bethancourt, Paolo Espino, Kenny Hernández, Darío Agrazal, Jhonatan Araúz, Javier Guerra, Enrique Saldaña, Teidin Frías, Jorge García, Abdiel Saldaña, Allen Córdoba, Alberto Baldonado, Eduardo Tait y Pedro Catuy.