Panamá inició entrenamiento en Sudáfrica para amistosos

Pnamá inició su preparación en la ciudad de Durban, Sudáfrica, con miras a los encuentros de preparación que sostendrá ante la selección del país africano este viernes 27 y martes 31 de marzo.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), informó que un total de nueve jugadores formaron parte del entrenamiento de ayer lunes, fecha en la que se unieron los defensores Roderick Miller, José Córdoba y Eric Davis, junto a los volantes Cristian Martínez y Yoel Bárcenas.

Los primeros en reportarse en Sudáfrica fueron Amir Murillo, Orlando Mosquera, Luis Mejía y Cecilio Waterman.

El entrenamiento de ayer lunes fue una sesión de gimnasio en el hotel de concentración, como parte del plan de trabajo previsto por el preparador físico Christian Beguer y el fisioterapeuta Juan Carlos Andrión, para iniciar la preparación física y fase de recuperación, luego de viajar.

El resto de los jugadores convocados se estará incorporando en los próximos días, conforme al itinerario previsto, hasta completar mañana miércoles el grupo de 23 jugadores convocados.

Se espera que, para hoy martes se reporten 11 nuevos jugadores a la concentración para completar un total de 20 convocados, en lo que será el primer entrenamiento en cancha para el elenco nacional.

El entrenamiento de hoy está programado para las 6:00 p.m. hora local (11:00 a.m. hora de Panamá) en las instalaciones del Sugar Ray Xulu Stadium, sede de entrenamiento de la pasada Copa del Mundo 2010.

El primer encuentro entre los Bafana Bafana y Panamá se jugará en el Moses Mabhida Stadium, desde las 7:00 p.m. hora local (12:00 p.m. hora de Panamá). Mientras que el segundo amistoso se jugará el 31 de marzo en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo, a las 12:30 p.m. hora de Panamá.