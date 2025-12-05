Deportes - 05/12/25 - 01:03 PM

Panamá jugará el Mundial 2026 frente a Inglaterra, Croacia y Ghana

La Selección Nacional quedó ubicada en el grupo L de la máxima cita del balompié.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

Panamá quedó en el grupo L luego de efectuado el Sorteo del Mundial 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C.

La Selección Nacional jugará la fase de grupos junto a Inglaterra (cabeza de grupo), Croacia y Ghana.

La selección nacional volverá a enfrentarse a Inglaterra en la máxima cita del balompié, ya que en Rusia 2018 lo enfrentó y si jugará por primera vez en esta instancia ante Croacia y Ghana.

Panamá estuvo dentro del bombo 3 junto a Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Panamá clasificó al Mundial 2026, al quedar en el primer lugar del Grupo A de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf.

La FPF estuvo representada en el sorteo por Thomas Christiansen, director técnico de la Selección Mayor de Panamá; Miguel Zúñiga, secretario general; Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales; Pedro Núñez, gerente de Selecciones Nacionales; Ana Carolina Redondo, directora de Comercialización, Mercadeo y Comunicaciones; John Dornheim, oficial de seguridad; y Alexander Da Silva, gerente de Comunicaciones.

Por parte de la FIFA estuvo como invitado especial el exportero mundialista Jaime Penedo. 

 

