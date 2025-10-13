Panamá, lista para ser sede del Flag Football de los Centroamericanos

Panamá está lista para ser sede de otro evento internacional del Flag Football. Esta vez acogerá la competencia de este deporte de los Juegos Deportivos Centroamericanos que tendrán como sede principal Guatemala.

La competencia de este deporte se disputará del 24 al 26 de octubre en el Estadio Emilio Royo de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en la ciudad de Panamá. Las actividades iniciarán el 22 con las llegadas de las delegaciones, mientras que el 23 está programado el congresillo técnico, además de las prácticas de los equipos.

En el Flag Football estarán participando los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá tanto en la rama femenina como en la masculina.

Esta disciplina será una de las 42 que estarán en disputa en esta justa regional deportiva que da inicio al ciclo olímpico y que se desarrollará en territorio chapín en la mayoría de los deportes del 18 al 30 de octubre.

Hay que destacar que el Flag Footbal fue incluido en el programa olímpico y será uno de los deportes que estarán en Los Angeles 2028 y en donde Panamá aspira a clasificar.

Precisamente Panamá, que fue sede del torneo continental, obtuvo recientemente su clasificación tanto en la rama femenina y masculina mayor para el mundial que se realizará en Düsseldorf, Alemania, del 13 al 16 de agosto de 2026.

Cabe destacar que este mundial otorgará cupos a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. La cantidad de plazas serán determinadas en el congreso anual que realizará la ‘International Federation og American Football’ a finales de este año 2025.