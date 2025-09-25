Panamá, listo para buscar un cupo al Mundial U-23 de Béisbol

Panamá está listo para ser sede y competir por una de las plazas al Mundial Sub-23 de Béisbol cuando juegue a partir de este domingo el torneo Premundial que se realizará en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, con la participación de los países de Centroamérica y el Caribe.

Ayer, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), reveló la lista de los seleccionados que defenderán los colores patrios en esta competencia y que serán dirigidos por el experimentado técnico Aníbal Reluz.

Serán tres cupos que estarán en disputa para clasificar a la máxima competencia en esta categoría, la cual tendrá como sede Nicaragua en el 2026.

El torneo ha sido dividido en dos grupos. El grupo A lo integran México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que el B lo conforman Puerto Rico, Cuba, Islas Vírgenes, Bahamas y Aruba.

De acuerdo al formato de competencia del torneo en cada grupo se jugará una ronda todos contra todos, clasificando los dos primeros de cada grupo a semifinales.

En las semifinales el primer lugar del grupo A se medirá al segundo del B y el primero del B jugará ante el segundo del A.

Los ganadores clasificarán a la Final del torneo y asegurarán su plaza al mundial.

Los derrotados en semifinales disputarán el tercer lugar de la competencia y el último pase al mundial.

Los partidos del grupo de Panamá (A) se jugarán en el Estadio Mariano Rivera, mientras que los del B se disputarán en el Justino Salinas.

Panamá iniciará la competencia el domingo 28 de septiembre cuando enfrente a Costa Rica a las 7 de la noche.

Su segundo compromiso será el lunes 29 a las 8 de la noche cuando se mida a Honduras y el martes 30 tendrá fecha libre.

Sus últimos dos compromisos en la fase de grupo será el miércoles 1 de octubre ante México a las 8 p.m. y el jueves 2 jugará ante Guatemala, también a las 8 p.m.

La selección de Panamá para este torneo es la siguiente:

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Días, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.

Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey, Juan Diego Rosas y Edwin Hidalgo.

Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo y Jorge Rodríguez.

Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.