Panamá logró 15 cupos en lucha para Juegos C. y del Caribe 2026

Panamá aseguró 15 cupos en la lucha olímpica para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se realizarán en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

Los cupos fueron ganados en el Torneo Clasificatorio para el segundo evento del ciclo olímpico que se disputó en Panamá el fin de semana y en el que compitieron 225 atletas de l continente americano.

En la rama femenina, Panamá logró asegurar los puestos en las categorías de los 50, 53, 57, 62 y 75 kilogramos.

En la rama masculina, estilo greco, la delegación istmeña ganó cupos en las categorías 60, 67, 87 y 97 kilogramos, mientras que en el estilo libre se ganó puestos en los 57, 65, 74, 86, 97 y 125 kilos.

A nivel individual hay que destacar la participación de las atletas Yahaira Ibarra y Yusneiry Agrazal, quienes ganaron medallas de bronce en las categorías 62 y 53 kilogramos respectivamente.

Guillermo Mojica, de la Federación Panameña de Lucha Olímpica de Panamá, informó que en el mes de enero se realizará en la ciudad de Panamá el Campeonato Nacional, del cual saldrán los 15 seleccionados que representarán a Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Mojica agregó que los seleccionados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe tendrán su preparación en Daguestán, Rusia.

“Los 15 seleccionados viajarán con el entrenador Catriel Muriel a Rusia, donde entrenarán y se foguerán con la selección del país europeo”, detalló Mojica.