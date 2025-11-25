Panamá no tendrá a Molinar y Oglivie para juegos ante Uruguay

Panamá afrontará la primera ventana de la Eliminatoria Mundialista del Baloncesto sin dos de sus principales figuras. Se trata del escolta Iverson Molinar y el ala-pívot Ernesto Oglivie.

La información fue confirmada ayer en la apertura oficialmente de los entrenamientos de la preselección nacional de baloncesto con miras a los partidos ante Uruguay, que marcarán el camino rumbo al Mundial de 2027 que se disputará en Catar.

Se conoció que Molinar no estará por “condiciones médicas y recomendaciones de su club (Hapoel Be'er Sheva B.C., de Israel)”, apunta un comunicado de la Federación panameña de Baloncesto (Fepaba).

Por su parte, Oglivie tampoco estará en la primera ventana. El jugador panameño se recupera de una lesión miotendinosa de localización lateral en el sóleo distal que sufrió a mediados de octubre. Desde entonces no ha vuelto a jugar con su club, el Nacional de Uruguay.

A pesar de estas bajas, el director técnico de la selección de Panamá, el argentino Gonzalo García, se mostró "conforme con la convocatoria" y destacó que todos los citados "están en su mejor momento, que es lo que necesitamos para competir" en un clasificatorio "bastante largo".

Al inicio de los entrenamientos se dieron cita un número importante de los jugadores que fueron convocados, quienes entrenaron en la arena Roberto Durán como lo son Jhivaan Jackson y Akil Mitchell, entre otros.

Panamá enfrentará a Uruguay este jueves 27 de noviembre a las 8:40 de la noche en la arena Roberto Durán, mientras que el domingo 30 de noviembre le devolverá la visita al quinteto sudamericano.

Panamá integra el grupo D de esta fase eliminatoria junto a Argentina, Uruguay y Cuba.