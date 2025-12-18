Panamá Oeste apunta a volver a la cima del béisbol juvenil

Panamá Oeste es una de las provincias deportivas que en los últimos años ha trabajado fuertemente en las categorías menores del béisbol panameño.

En el 2023 cosechó los frutos al conquistar el campeonato nacional de la categoría juvenil. No obstante, no pudo repetir en el 2024 al quedar eliminado en semifinales ante Panamá Metro, mientras que en el 2025, cayó en la ronda de ocho equipos en su serie ante Herrera.

Para el próximo campeonato nacional, que arranca el próximo sábado 3 de enero, Panamá Oeste vendrá con un nuevo cuerpo técnico completamente profesional, destaca una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Dimas Ponce encabeza el cuerpo técnico y será acompañado por su hermano Ashley Ponce, una figura de los Azulejos de Toronto en la ‘Dominican Summer League’.

También estarán el scout Daniel Rodríguez de los Astros de Houston, Hermán Montero, quien será el instructor de lanzadores y Alexis Fosaty, el preparador físico.

Con relación a los peloteros, el pitcheo será encabezado por Joshua Martínez, el zurdo mundialista que en el 2025 puso marca de 6-0 en la temporada, además de Alberto Gómez y Abel Rodríguez.

En cuanto a los jugadores de cuadro, destacan Juan David Caballero, un pelotero que ha aportado valiosos números al equipo; Michael Worthington, otro bate de lujo y Jean Carlos Rodríguez, que viene de una temporada de éxitos en el sistema colegial de Estados Unidos, y como si fuera poco tienen al talentoso jugador de cuadro Xavier Waldron.