Deportes - 13/2/26 - 12:00 AM

Panamá perdió ante Colombia en semifinales de Serie de las Américas

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

En un juego disputado de principio a fin, Panamá cayó ante Colombia 6-4 en el partido de semifinales de la Serie de las Américas que se disputa en Venezuela.

Con este resultado, Panamá, representado por las Águilas Metropolitanas, queda fuera de opción de disputar el título del torneo y tendrá que conformarse con jugar por el tercer lugar.

Con el partido empatado a cuatro carreras en la parte alta del noveno inning, Gabriel Lino, de Colombia, conectó un jonrón de dos carreras por el jardín izquierdo ante los envíos del relevo Jorge Bautista, el cual fue decisivo en el resultado del encuentro.

Panamá tuvo su última oportunidad en el cierre del noveno episodio pero no pudo ni siquiera embasar a un corredor.

Hay que señalar que el equipo panameño había quedado en el primer lugar de la fase regular con marca de 5-1, pero se chocó en el cruce de semifinales ante Colombia, al que esta vez no pudo vencer.

