Panamá pierde ante México con autogol al final del partido

Panamá estuvo a punto de aguantar un empate a cero goles ante México pero un descuido al final del partido le costó a la Selección Nacional la derrota 1-0 en partido amistoso celebrado en el Estadio Nacional Rommel Fernández.

El equipo panameño tuvo un gran partido defensivo ante un México que controló el partido, principalmente en el primer tiempo. Al minuto 90'+3 un ataque mexicano en el área chica permitió al onceno azteca se fue arriba en el marcador del partido, al darse un autogol por parte del central Richard Peralta.

Panamá venía de empatar 1-1 ante Bolivia en calidad de visitante y ahora tendrá que esperar hasta marzo cuando dispute dos encuentros más en fecha FIFA.

En el primer tiempo del partido, México fue el que tuvo más dominio y posesión aunque la defensa panameña pudo evitar que ese dominio se convirtiera en goles.

A nivel ofensivo, el ataque de Panamá fue prácticamente nulo. Al momento en que intentaba salir a la ofensiva, México presionaba y provocaba que la selección nacional perdiera el balón.

Esta situación causó que el delantero Kadir Barría tuviera pocas oportunidades al ataque, pero aportó con su defensa.

En el arranque del segundo tiempo, Panamá se mostró un poco mejor al ataque y su primer remate al arco se dio al minuto 64' por intermedio de Ángel Caicedo, quien ingresó en el segundo tiempo por Ricardo Phillips Jr.

Después de este partido, la próxima cita de Panamá será en la fecha FIFA del mes de marzo, en el que se espera que la selección nacional tenga dos encuentros amistosos en el exterior ante uno o dos rivales por anunciar.

Estos partidos servirán a Panamá con miras a su participación en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Panamá está ubicado en el grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Ghana y Croacia.