Panamá presenta su delegación para Festival Paradeportivo

El Comité Paralímpico de Panamá, en conjunto con el Instituto Panameño de Deportes, presentaron oficialmente la delegación de paratletas nacionales, que estarán compitiendo en el Festival de Paradeportivo Centroamericano en la ciudad de Guatemala.

El Festival Paradeportivo Centroamericano, reunirá a 490 paratletas de cinco países: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Panamá, del 25 al 30 de noviembre del presente año.

Durante el acto también se anunciaron a los dos paratletas que portarán el Pabellón Nacional y ellos fueron Jhan Carlos Wisdom y Keytlin Escobar, ambos representantes del paratletismo.

Panamá estará participando con una delegación de 39 paratletas, además los acompañarán un equipo de entrenadores, jefatura de misión, cuerpo médico y de fisioterapia y personal de prensa.

Los deportes donde verán acción serán: paratletismo, paratenis de Mesa, paranatación, parapowerlifting, baloncesto en Silla de Ruedas 3x3, Goalball y Fútbol de Amputados.

El Festival Paradeportivo Centroamericano, representa una competencia de dignidad, de identidad y de pertenencia, donde cada paratleta representa esfuerzo, entrega y un mensaje poderoso sobre la diversidad y la inclusión en la región.