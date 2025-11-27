Deportes - 27/11/25 - 12:00 AM

Panamá quedó sin opción de avanzar en Mundial de Futsal

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá quedó sin opciones de clasificar a la siguiente etapa del Mundial de Futsal Femenino, que se disputa en Filipinas, al caer por segundo juego consecutivo, en esta ocasión ante Irán 6-2.

Con este resultado, correspondiente al grupo D de la competencia, Panamá no tiene puntos en el grupo D y solo le queda un partido pendiente, el cual será ante Brasil el sábado 29 de noviembre a las 6:30 de la mañana (hora de Panamá).

Aunque Panamá gane a Brasil, no le alcanzará para clasificar a los cuartos de final, instancia a la que avanzarán los dos primeros lugares de cada grupo.

Una de las notas positivas de la selección nacional fueron sus dos primeras anotaciones en este torneo que quedarán en la historia, siendo logrados los mismos por Kenia Rangel y Maryorie Pérez.

En el partido ante Irán, el país asiático tuvo como su mejor jugadora a Fereshteh Karimi, ya que marcó dos tantos de los seis de su equipo, el tercero y el quinto, en una demostración de calidad y capacidad de definición.

Irán controló el encuentro y al descanso se fue con una ventaja de 3-1, porque además de Karimi, anotaron Elham (minuto 2) y Gholami (9).

En el segundo periodo, Irán administró la ventaja en el marcador y fue en la recta final cuando Fereshteh Khosravi logró el 4-1 en el minuto 29.

Otra vez apareció Karimi para resolver el encuentro para Irán con el quinto tanto, el segundo en su cuenta, en el 36, para 27 segundos después llegar el 6-2 en propia meta, precisamente anotado por Maryorie Pérez.

