Panamá sale obligado a ganar para tener opción de avanzar en Mundial Sub-17 de Fútbol

Panamá sale obligado a ganar hoy en su último compromiso de la fase de grupos del mundial Sub-17 de Fútbol que se disputa en Catar cuando enfrente a Uzbekistán.

El encuentro, correspondiente al grupo J de la competencia, está programado para las 8:30 de la mañana (hora de Panamá).

La selección nacional no ha podido sumar puntos en los dos partidos que ha disputado hasta el momento.

En su estreno, el pasado miércoles 5 de noviembre, perdió 4-1 ante Irlanda, mientras que el sábado cayó 2-1 ante Paraguay.

El formato de competencias de la Copa Mundial establece que de la fase de grupos clasificarán a la segunda etapa del torneo los ganadores y los segundos lugares de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros lugares, teniendo un total de 32 oncenos que seguirán en competencia.

La opción real para Panamá es obtener uno de los ocho mejores terceros lugares pero deberá ganar y mejor si puede ser por varios goles.

En su historial de participaciones en mundiales Sub-17 de Fútbol (cuatro con el actual), Panamá solo ha clasificado en una ocasión para la segunda fase, siendo la misma en la edición de México 2011 y en donde el onceno istmeño obtuvo su único triunfo que tiene en mundiales de esta categoría (venció 1-0 a Burkina Faso).