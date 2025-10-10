Panamá se ha preparado para todos los escenarios que se puedan presentar

El volante y capitán de la Selección de Fútbol Mayor de Panamá, Aníbal Godoy, afirmó que el equipo está preparado para cualquier escenario que se pueda presentar en el encuentro que disputarán ante El Salvador en partido correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

“Por ahí nos podemos encontrar mañana con un escenario donde El Salvador vaya y nos espere, y nosotros hemos entrenado para todos esos escenarios, y hay que estar preparados. Pero lo importante es que hemos sido autocríticos a nivel individual y a nivel grupal, de lo que no hicimos bien en la ventana anterior, y en esta ventana, hacerlo de lo mejor”, declaró Godoy, quien no va a poder jugar en el día de hoy por acumulación de tarjetas.

Godoy, líder histórico como jugador con más partidos disputados con la Selección Mayor, mencionó que el grupo está convencido de poder revertir la situación, luego de iniciar la Ronda Final de las Eliminatorias con dos empates en la ventana pasada ante Surinam (0-0) y Guatemala (1-1).

“No hay mañana”, aclaró Godoy. “Nosotros entramos en esta situación y debemos tener la responsabilidad de salir de esta situación, y el grupo tiene esa responsabilidad. Y te lo digo que estamos convencidos y la vibra es muy positiva para el día de mañana (hoy)”, expresó.

El mundialista en Rusia 2018 también aprovechó el espacio para apelar a la unión de todo el grupo en estos cuatro partidos que restan de la Fase Final de las Eliminatorias.

“Esta semana hemos trabajado como grupo, muy unidos. Y se lo digo de corazón, hay que unirse, hay que unirse el día de mañana (hoy) y de aquí hasta que acabe la Eliminatoria”, puntualizó.