Panamá se lució en Centroamericano de Gimnasia Artística

Una destacada participación tuvo la delegación de Panamá en el Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística en los niveles Infantil, Juvenil y Mayor y que tuvo como sede La Sabana, ciudad de San José, Costa Rica.

Más de 20 medallas obtuvo Panamá en este torneo regional en el que vieron acción todos los países de la región.

En el nivel mayor, Tatiana Tapia logró medallas de oro en los aparatos de Barras Asimétricas con puntaje de 11.200 y en Suelo con 12.050.

Por su parte, Alyiah Lide, logró oro en el aparato Salto con puntaje de 22.800 y Bronce en Barras Asimétricas con un puntaje de 10.700.

En equipo, Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez lograron el oro.

En la rama masculina, Richard Atencio obtuvo medalla de oro en Barra Fija, Arzones y Piso, mientras que en Anillas logró bronce.

En la categoría Juvenil, Ana Lucía Beitía conquistó el oro en los aparatos de Salto, Barras, Viga, Suelo y el All Around.

En la UPAG 2, Ivanna Velásquez logró el oro en en Barras Asimétricas con puntaje 12.300, plata en el aparato Suelo con 11.500 y bronce en All Around con una sumatoria de 46.250.

En tanto, en la categoría UPAG 1, Alicia Rivera, Bethel Sáenz, Vera Becerra y Bianca Samuels lograron la medalla de bronce por equipos.

El próximo compromiso de la gimnasia panameña serán los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala del 18 al 30 de octubre y el mundial de la categoría mayor, que se realizará en Yakarta, Indonesia, del 19 al 25 de octubre.