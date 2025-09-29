Deportes - 29/9/25 - 12:00 AM

Panamá se lució en Centroamericano de Gimnasia Artística

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Una destacada participación tuvo la delegación de Panamá en el Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística en los niveles Infantil, Juvenil y Mayor y que tuvo como sede La Sabana, ciudad de San José, Costa Rica.

Más de 20 medallas obtuvo Panamá en este torneo regional en el que vieron acción todos los países de la región.

En el nivel mayor, Tatiana Tapia logró medallas de oro en los aparatos de Barras Asimétricas con puntaje de 11.200 y en Suelo con 12.050.

Por su parte, Alyiah Lide, logró oro en el aparato Salto con puntaje de 22.800 y Bronce en Barras Asimétricas con un puntaje de 10.700.

En equipo, Tatiana Tapia, Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez lograron el oro.

En la rama masculina, Richard Atencio obtuvo medalla de oro en Barra Fija, Arzones y Piso, mientras que en Anillas logró bronce.

Te puede interesar

El Real Madrid se come cinco goles ante el Atlético

El Real Madrid se come cinco goles ante el Atlético

 Septiembre 27, 2025
Selección Sub-23 de Béisbol está optimista de clasificar al mundial

Selección Sub-23 de Béisbol está optimista de clasificar al mundial

Septiembre 26, 2025
Juan Mosquera transmite la escuela del boxeo panameño a Japón

Juan Mosquera transmite la escuela del boxeo panameño a Japón

 Septiembre 26, 2025
Construcción de Estadio Mariano Bula tiene un avance del 70%

Construcción de Estadio Mariano Bula tiene un avance del 70%

 Septiembre 26, 2025
Sosa, primer campocorto de Filis en dar tres jonrones en un juego

Sosa, primer campocorto de Filis en dar tres jonrones en un juego

 Septiembre 26, 2025

En la categoría Juvenil, Ana Lucía Beitía conquistó el oro en los aparatos de Salto, Barras, Viga, Suelo y el All Around.

En la UPAG 2, Ivanna Velásquez logró el oro en en Barras Asimétricas con puntaje 12.300, plata en el aparato Suelo con 11.500 y bronce en All Around con una sumatoria de 46.250.

En tanto, en la categoría UPAG 1, Alicia Rivera, Bethel Sáenz, Vera Becerra y Bianca Samuels lograron la medalla de bronce por equipos.

El próximo compromiso de la gimnasia panameña serán los Juegos Deportivos Centroamericanos en Guatemala del 18 al 30 de octubre y el mundial de la categoría mayor, que se realizará en Yakarta, Indonesia, del 19 al 25 de octubre.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Gerente de Ena: rebaja o uso gratis de los corredores no es viable

Panamá le está robando el corazón

Panamá le está robando el corazón
Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto

Ataque a tiros a plena luz del día en Aguadulce; hubo un muerto
Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio

Más de 21 mil denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en 20 meses y medio
Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas

Esperanza, actriz de cine adulto, podría quedar en silla de ruedas