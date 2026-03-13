Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Panamá se prepara en todos los aspectos para el Mundial 2026

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá se prepara en todos los aspectos para su participación en la próxima Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, para la cual restan menos de 100 días para su debut.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que un grupo de este ente deportivo, liderado por el entrenador Thomas Christiansen, visitó el campamento base del equipo y las distintas sedes en Toronto y Nueva York en un recorrido muy positivo para el onceno nacional.

El grupo estuvo inspeccionando hoteles, estadios, centros de entrenamiento, cerrando luego con una visita de inspección al Nottawasaga Inn Resort, futuro búnker del seleccionado nacional, ubicado al norte de Toronto, en Canadá, en la ciudad de New Tecumseth.

Sobre el campamento base, Christiansen resaltó la tranquilidad que brinda el lugar y lo cercano que se encuentra de Toronto, sede de los dos primeros partidos de Panamá.

“El base camp es un sitio bonito, tranquilo, con bastante privacidad, que ahora va a cambiar mucho para el mes de junio. Ahora no hay hojas en los árboles, el campo todavía no está, pero nos podemos hacer la idea de cómo va a ser todo, la logística, así que contento de haber venido y de haberlo visto”, expresó el entrenador.

El líder del banquillo nacional también resaltó la cercanía de la base a la sede de los dos primeros partidos en el Toronto Stadium, donde Panamá estará enfrentando a Ghana, el próximo 17 de junio, y a Croacia, el 23 de junio, en su segundo partido por el grupo L.

“Al tener dos partidos en Toronto era lógico buscar algo aquí cercano y es un buen sitio, está a una hora y pico de la ciudad de Toronto, donde va a ser el estadio y como he dicho, bastante privacidad aquí, para trabajar bien los días que estaremos aquí”.

