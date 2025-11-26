Panamá se prepara para la Eliminatoria Mundial de Fútbol Femenino

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá inició ayer martes sus entrenamientos con miras al debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026, torneo en el cual debutará este domingo ante Curazao, en condición de visitante.

El encuentro se disputará en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca de la ciudad de Willemstad, capital de Curazao. La hora de inicio está programada para las 7 de la noche (hora de Panamá).

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), detalló que esta primera práctica, realizada en el COS Sports Plaza, la directora técnica Toña Is contó con la presencia de todas las jugadoras convocadas, confirmando el reemplazo de Mickeylis Gutiérrez en lugar de Katherine González, quien causó baja por lesión sufrida en el último partido con su club.

La selección nacional volverá a entrenar hoy miércoles y mañana jueves en horas de la mañana para viajar rumbo a Curazao este viernes por la mañana.