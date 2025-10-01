Panamá sigue en lucha por un cupo a cuartos de Mundial U-20

Panamá no obtuvo ayer el triunfo pero sí un valioso empate 1-1 ante Ucrania que lo mantiene en la lucha por un cupo a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, la cual se disputa en Chile.

Con el empate, la selección nacional sumó su primer punto en el grupo B del torneo luego de dos partidos, al igual que Corea del Sur, que igualó también ante Paraguay 0-0.

Los guaraníes y Ucrania lideran el grupo con cuatro unidades, por lo que Panamá deberá ganar para aspirar por lo mínimo a uno de los cuatro mejores terceros lugares para los octavos de final.

Hay que señalar que el viernes, última fecha de este grupo, Paraguay se medirá a Ucrania, por lo que un empate entre ambas selecciones les daría el primer y segundo lugar, aunque Panamá triunfe ante Corea del Sur. Los dos encuentros se jugarán de forma simultánea a partir de las 3 de la tarde (hora de Panamá).

El partido

En el encuentro ante Ucrania, Panamá se mostró mejor y se fajó como los grandes para lograr el empate a un gol.

Hennadiy Synchuk abrió el marcador al minuto 6, al convertir un tiro penal que adelantó a los europeos.

Por su parte, Gustavo Herrera empató para Panamá al 36’ con un remate de cabeza dentro del área chica. Kevin Walder asistió desde la banda derecha tras pelear el balón entre dos defensores.

Ucrania comenzó el partido muy fuerte, manejando el juego y la posesión con un Synchuk (CF Montréal) que transmitía continua sensación de peligro cada vez que recibía en banda derecha.

Los eslavos dominaron gran parte de la primera mitad, pero, al igual que les pasara en la primera jornada ante Corea del Sur, fueron de más a menos, confiando quizá demasiado en la tranquilidad que les daba tener el marcador a favor.

Hay que señalar que el gol de Ucrania se dio luego de que Oleksandr Pyshchur fue derribado en el interior del área por Martin Krug al tratar de rematar de cabeza un centro de Mykola Kyrychok y el colegiado peruano Kevin Ortega señaló penalti.

El propio Pyshchur lanzó y falló la pena máxima, con la fortuna de que el árbitro mandó repetirla porque el portero panameño, Cecilio Burgess, se adelantó dos pasos antes de la ejecución.

Synchuk asumió la responsabilidad para la repetición del lanzamiento y esta vez sí batió a Burgess con un disparo raso y potente al palo izquierdo.