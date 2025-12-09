Deportes - 09/12/25 - 12:00 AM

Panamá va hoy por el pase a la final del Torneo Uncaf U-19 ante Honduras.

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá disputará hoy el liderato del grupo A y a la vez el cupo a la Final del Campeonato U-19 de la Uncaf que se disputa en la ciudad capital.

La selección nacional enfrentará a Honduras en un partido en el que los dos equipos llegan con dos triunfos (seis puntos), por lo que el resultado de hoy será determinante para la clasificación a la final, tomando en cuenta que los líderes de los dos grupos serán los que se ganen el derecho a disputar el título.

La ventaja estadísticamente la tienen los catrachos, que tienen una diferencia de goles de +7 contra +3 de los panameños.

El encuentro entre panameños y hondureños se llevará a cabo a las 3 de la tarde en el COS Sport Plaza.

En el último partido de Panamá, realizado el domingo, la selección nacional venció 1-0 a Nicaragua.

El gol por parte del conjunto panameño llegaría al minuto 81′ del encuentro, gracias a un tanto de penal de Ángel James.

 Diciembre 07, 2025
 Diciembre 07, 2025
 Diciembre 07, 2025
Diciembre 07, 2025
 Diciembre 07, 2025

Con esta anotación, James suma su segundo gol a su cuenta personal durante el torneo.

En el grupo B, Guatemala es el líder con seis puntos, seguido de Costa Rica con cuatro unidades, Puerto Rico con una unidad y cierra la tabla de posiciones El Salvador con cero puntos.

Hoy, a las 3 de la tarde, en el Yappy Park, se medirá Guatemala ante Costa Rica, juego en que los chapines solo con un empate avanzarán a la final.

Hay que destacar que este partido es con miras a la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Portada Diario Crítica

